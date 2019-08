« On me demande c’est quoi le nom de mon parti », admet Maxime Bernier

Si le député Maxime Bernier est bien connu dans sa circonscription, son nouveau navire de guerre, le Parti populaire du Canada, ne l’est pas encore.

Au Domaine de l’héritage de Saint-Séverin, Maxime Bernier conviait les Beaucerons à une fête champêtre qui avait lieu ce dimanche. La question qu'on lui posait le plus souvent ? Le nom de son nouveau parti, ce qui n’inquiète pas le chef du Parti populaire du Canada (PPC).

« On me demande c’est quoi le nom de mon parti. Il y a des gens qui ne se rappellent pas et c’est un peu normal après 10 mois d’existence. Mon défi c’est de faire connaître le parti, pas seulement en Beauce, mais partout au Canada », nous a admis l’homme politique sans aucune gêne.