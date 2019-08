Investissement de près de 5,5 M$ pour le réseau routier local

Le gouvernement du Québec a annoncé l’octroi des aides financières totalisant 5 498 556 $ à des villes et municipalités de la région de la Chaudière-Appalaches afin de les soutenir dans l’amélioration de leur réseau routier local.

« Le soutien financier de près de 5,5 M$ annoncé aujourd’hui démontre l’importance de travailler en collaboration avec les villes et municipalités afin de doter les citoyennes et citoyens de réseaux routiers fiables et efficaces. Votre gouvernement entend continuer à proposer des solutions concrètes visant à soutenir l’ensemble de ses partenaires de notre région. »

En Beauce, ce sont la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon (1 729 673 $) et la Ville de Saint-Georges (516 128 $ ) qui reçoivent un soutien financier.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal a exprimé son contentement : « Je suis heureux de m’associer aujourd’hui à cette annonce, attendue depuis longtemps, qui permettra notamment l’octroi d’une aide financière de plus de 1,7 M$ à la Municipalité de Saint- Lambert-de-Lauzon afin d’améliorer son réseau routier. »

Tandis que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin se réjouit de l'annonce : « Les résidents et automobilistes qui empruntent les routes du secteur de Saint-Jean-de-la-Lande rouleront désormais sur deux tronçons routiers de meilleure qualité, tout comme ceux qui circulent sur la 90e Rue à Saint-Georges. Grâce aux sommes annoncées aujourd’hui, votre gouvernement contribue à offrir à aux concitoyens un réseau plus efficace et plus sécuritaire.»