Le Secrétariat à la jeunesse octroie 200 000$ pour soutenir la relève agricole

Aujourd’hui, le gouvernement du Québec a déclaré, à la ferme Berlyngo à Saint-Simon-les-Mines, l’octroi par le Secrétariat à la jeunesse, d’un soutien financier de 200 000 $ à la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ).

À titre d'adjoint parlementaire du premier ministre volet jeunesse, Samuel Poulin a rappelé que le secteur agroalimentaire est très important et vit également la problématique de manque de main-d'oeuvre.

« Les régions du Québec ne seraient pas les mêmes sans nos entreprises agricoles. Cependant, le manque de relève et la rareté de main-d’œuvre affectent beaucoup d’entreprises et bien des secteurs de notre économie. Celui de l’agroalimentaire n’est pas à l’abri. Lorsqu’il est question d’agriculture, je prends la chose particulièrement au sérieux. Après tout, l’agriculture est à la base de notre alimentation, sans compter qu’il s’agit d’un facteur clé qui favorise le dynamisme de nos régions. Notre gouvernement souhaite envoyer le signal clair que faire le choix de l’agriculture est attrayant, valorisant et passionnant. Avec ce projet, la FRAQ parviendra sans aucun doute à capter l’intérêt de jeunes agricultrices et agriculteurs potentiels et à favoriser une belle relève dans le domaine. »