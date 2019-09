Gestion AgrlA reçoit une aide financière de 4,7 M$ pour le développement vert

Le 17 septembre, le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 4,7 millions de dollars à Gestion AgrlA pour la réalisation d’un projet de 13 millions de dollars qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur agricole.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, en a fait l’annonce au nom du ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon.

« Le gouvernement du Québec s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi nous encourageons l’émergence de technologies et de pratiques innovantes qui permettront au Québec de progresser plus rapidement vers cet objectif. Nous sommes convaincus que l’expertise développée par les trois partenaires permettra au Québec de se distinguer davantage à l’échelle nationale et internationale dans le développement de technologies plus vertes en agriculture. » André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Gestion AgrlA

Gestion AgrIA est un organisme à but non lucratif fondé par trois partenaires, Hortau (Saint-Nicolas), Les Fermes Tri-Jardins (Saint-Léonard-d’Aston) et la Ferme Jean-Noël Gagné (Saint-Bernard-de-Beauce), en réponse à l’appel de projets mobilisateurs visant la réduction des émissions de GES des secteurs agricole et agroalimentaire.

Le projet, intitulé Gestion multivariée des productions agricoles pour augmenter la productivité et réduire les GES, consiste à développer un système intégré de suivi en temps réel de plusieurs facteurs de stress des cultures. Les données recueillies alimenteront des modèles agronomiques, dont les prévisions permettront d’optimiser les interventions au champ.