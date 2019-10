La population est invitée à rencontrer le député de Beauce-Sud

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, convie la population de sa circonscription à son premier « Sans rendez-vous du député ». L’activité se tiendra à son bureau de circonscription de Saint-Georges, dimanche 27 octobre, de 10h à 14h.

Ainsi, des citoyens peuvent venir présenter un dossier ou une idée, sans rendez-vous, au député lui-même. De plus, toutes les membres de son équipe seront présentes pour échanger.

« Pour ajouter à ma forte présence sur le terrain et dans un souci d’être toujours accessible à la population, je propose un concept orignal : le SANS RENDEZ-VOUS DU DÉPUTÉ. Tous les citoyens qui ont des défis avec l’appareil gouvernemental ou des idées à me partager peuvent venir me rencontrer directement, sans rendez-vous. Une rencontre est garantie avant 14 h. Je compte répéter l’activité quelques fois par année ».

-Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre volet jeunesse