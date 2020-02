Un futur site de sentiers pédestres verra le jour à Saint-Côme-Linière

Le député Samuel Poulin a annoncé aujourd’hui un investissement de 150 000 $ pour un projet de 190 000 $, qui consiste à faire la mise à niveau des sentiers pédestres du futur site du parc des Berges-du-Loup, à Saint-Côme-Linière. Cette annonce a été faite au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

« Lorsqu’on discute avec les gens de la municipalité de Saint-Côme, on nous dit : "Si je veux rester dans mon village, ça me prend des infrastructures qui vont être utiles 12 mois par année pour nos aînés et pour nos familles" », a d’abord mentionné le député de Beauce-Sud.

Et celui-ci a agi en ce sens, puisque le futur site du parc des Berges-du-Loup regroupera des modules de jeux pour enfants, de même que les terrains de soccer et de volleyball de la municipalité. Il sera également possible d’y pratiquer la raquette, le tout sur une boucle de 1 km.

« Ces sentiers pédestres améliorés permettront d’enrichir l’offre récréotouristique de Beauce-Sud, parce qu’il n’y a pas beaucoup de sentiers pédestres dans la circonscription. Il en manque de ce genre d’infrastructures-là et, ici, on a le site parfait. Les gens de tous âges profiteront de la piste piétonnière et s'amuseront dans ce parc familial », a déclaré M. Poulin.

Le maire de Saint-Côme-Linière, Yvon Paquet, était également très heureux de cette annonce.

« On veut que la famille s’accapare de ce terrain-là, comme les Sept-Chutes, les gens de Saint-Georges et des alentours se sont appropriés ce site-là. L’endroit est beau et on va essayer qu’il devienne de plus en plus beau », a-t-il affirmé.

Le maire a également remercié le député, de même que le gouvernement du Québec qui met sur pied des programmes de soutien pour de tels projets.

Les travaux ont déjà débuté et l’ouverture du site est prévu pour juillet 2020.

Rappelons que le Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) poursuit plusieurs objectifs :