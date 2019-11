L'Office d'habitation du Sud de la Chaudière en fonction le 1er janvier 2020

À compter du 1er janvier 2020, l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière verra officiellement le jour avec pour mandat de s'occuper des 425 logements sociaux du territoire des MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins.

Cet organisme est la résultante du regroupement des 17 offices municipaux d'habitation des villes de Beauceville et de Saint-Georges et des municipalités de Saint-Frédéric-de-Beauce, Tring-Jonction, Saint-Victor, Saint-Benjamin, Saint-Zacharie, Saint-Prosper, Sainte-Aurélie, Saint-Cyprien (Bellechasse), Saint-Côme-Linière, Saint-Théophile, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Martin, La Guadeloupe, Saint-Éphrem et Saint-Benoît-Labre.

Le nouvel office, dont la création a été annoncée aujourd'hui par la Société d'habitation du Québec (SHQ), comptera 24 employés, dont huit à plein temps.



« La constitution de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière est en grande partie le résultat de l'engagement des administrateurs des offices d'habitation concernés. Ils ont choisi d'unir leurs forces dans le meilleur intérêt de leurs clientèles. Je les félicite pour leur excellent travail et leur sens de l'innovation! » - Luc Provençal, député de Beauce-Nord



Son homologue de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a pour sa part indiqué que « les grands gagnants de la constitution de ce nouvel office d'habitation sont les ménages à faible revenu et ceux qui ont des besoins particuliers en matière de logement, qui bénéficieront désormais de services plus complets et de meilleure qualité ».