Congrès Québec solidaire : Étienne Gélinas satisfait de son expérience

La formation politique Québec solidaire tenait son 14e congrès annuel la fin de semaine du 15 novembre à Longueuil. Ce sont 600 militants qui étaient présents entre autres pour discuter de leur programme sur l’indépendance du Québec, mais également pour voter pour leurs co-porte-parole. Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole masculin, devait faire face à Étienne Gélinas qui est originaire de Beauceville.

Étienne Gélinas âgé de 21 ans est étudiant en génie électrique. Durant deux mois, il a tenté de rallier les partisans afin de devenir le nouveau porte-parole. Il mentionne que cette campagne fut un réel défi afin d’obtenir les 500 signatures pour poser sa candidature. À la différence de M. Nadeau-Dubois, le Beauceron n’est pas député ou officiellement candidat pour Québec solidaire. Il avoue qu’à l’annonce de ses intentions de se présenter, ses rapports avec le porte-parole de QS étaient plus de nature compétitive, mais que lorsqu’il a obtenu toutes ses signatures, les deux hommes ont eu de très bonnes discussions.

« Je suis quand même satisfait des résultats parce que justement Gabriel est bien aimé, il a une bonne notoriété, il passe dans les médias et il est bien articulé. Avant même que je me présente, tout le monde pensait que ça allait être un couronnement et qu’il n’allait pas avoir de problème avec ça, mais je suis quand même satisfait d’avoir eu ce pourcentage-là. C’est de quoi de significatif », indique-t-il.