MRC de Beauce-Sartigan : une hausse de 4,5 % pour le budget 2020

Lors de la séance régulière du conseil qui a eu lieu le mercredi 27 novembre, les maires ont notamment procédé à l’adoption du budget 2020 pour la MRC de Beauce-Sartigan, qui s'élève à 5 237 864 $.

Cela représente une hausse de 4.5 % par rapport à l’année 2019. Quant à la quote-part globale des municipalités, celle-ci augmentera à 2,63 %. Voici les détails de la variation des quotes-parts de 2019 par rapport à celles de 2020, pour chacune des municipalités :

Municipalités Quotes-parts Quotes-parts Variation %

2019 2020

Saint-Théophile 48 571.08 $ 48 986.63 $ 415.55 $ 0.86 %

Saint-Gédéon-de-Beauce 85 355.70 $ 89 229.26 $ 3 873.56 $ 4.54 %

Saint-Hilaire-de-Dorset 21 211.20 $ 22 396.55 $ 1 185.35 $ 5.59 %

Saint-Évariste-de-Forsyth 39 145.65 $ 45 994.49 $ 6 848.84 $ 17.50 %

La Guadeloupe 63 611.30 $ 66 141.71 $ 2 530.41 $ 3.98 %

Saint-Honoré-de-Shenley 81 062.33 $ 81 198.49 $ 136.16 $ 0.17 %

Saint-Martin 101 551.83 $ 102 956.02 $ 1 404.19 $ 1.38 %

Saint-René 39 139.08 $ 40 325.72 $ 1 186.64 $ 3.03 %

Saint-Côme-Linière 123 205.28 $ 129 538.35 $ 6 333.07 $ 5.14 %

Saint-Philibert 24 988.65 $ 25 837.57 $ 848.92 $ 3.40 %

Lac-Poulin 25 990.87 $ 27 922.46 $ 1 931.59 $ 7.43 %

Saint-Benoît-Labre 85 557.66 $ 84 922.37 $ (635.29) $ -0.74 %

Saint-Éphrem-de-Beauce 109 031.41 $ 115 287.42 $ 6 256.01 $ 5.74 %

Notre-Dame-des-Pins 72 748.04 $ 79 318.54 $ 6 570.50 $ 9.03 %

Saint-Simon-les-Mines 29 333.59 $ 32 234.85 $ 2 901.26 $ 9.89 %

Saint-Georges 708 361.33 $ 710 217.58 $ 1 856.25 $ 0.26 %

1 658 865.00 $ 1 702 508.00 $ 43 643.00 $ 2.63 %

Réélection de Normand Roy

Les élus réunis ont également reconduit le maire de Saint-Éphrem, Normand Roy, au poste de préfet de la MRC pour une durée de deux ans. Être préfet de la MRC de Beauce-Sartigan est d’ailleurs un privilège pour ce dernier.

« J’apprécie grandement la confiance renouvelée exprimée par mes confrères et consœurs, maires et mairesses », a affirmé le préfet.

Le maire de Ville de Saint-Georges, Claude Morin, agira à nouveau à titre de préfet suppléant. Quant aux maires des municipalités de Saint-Honoré, de Saint-Gédéon et de Simon-les-Mines, Dany Quirion, Alain Quirion et Martin Saint-Laurent, ceux-ci continueront d'assister le préfet et le préfet suppléant au sein du comité administratif.