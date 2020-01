Visite des chefs de poste consulaire du Québec en Beauce

Les chefs de poste de carrière ainsi que des membres du corps consulaire honoraire seront de passage en Beauce, le mercredi 29 janvier. La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, et le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les chefs participeront à plusieurs conférences et échanges concernant les relations du Québec à l’international, entre autres dans les secteurs de l’économie et de l’innovation.

Les chefs de poste seront accueillis par le député, Samuel Poulin, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx. Ils feront ensemble des visites et des rencontres avec des entreprises et institutions beauceronnes se démarquant ou désirant développer le marché international.

« Dès mon entrée en fonction, j’ai eu des discussions avec ma collègue, la ministre des Relations internationales, pour faire rayonner davantage la Beauce ainsi que nos régions à l’international. La venue des chefs de poste en Beauce est une occasion en or pour créer des relations privilégiées entre les représentants de plus de 50 pays et les entreprises beauceronnes. Ceci représente des opportunités économiques, technologiques et culturelles pour Beauce-Sud », a déclaré M. Poulin.

Mentionnons que cette visite se fera dans le cadre de la Journée des chefs de poste consulaire 2020.

Corps consulaire

Le statut, les privilèges et l’immunité du corps consulaire général sont régis par la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963). Le rôle de chacun est de représenter les intérêts de leur ambassade ou haut-commissariat et plus particulièrement de favoriser, dans les régions, les relations liées au commerce, à l’investissement, à la culture et à d’autres domaines.

Rappelons également que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie a lancé en novembre la Vision internationale du Québec : Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde, qui complète et approfondit la Politique internationale du Québec et pave la voie à un plan d’action qui sera dévoilé en 2020 afin de déployer une stratégie de développement des marchés étrangers.