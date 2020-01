Une rencontre rassemble une trentaine de consuls au Georgesville

Dans le cadre de la Journée des chefs de poste consulaire 2020, une visite en Beauce a permis de réunir près de 30 consuls au Centre de congrès du Georgesville à Saint-Georges.

À cette occasion, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, ont tenu un point de presse afin de faire un bilan de cette activité.

Samuel Poulin et la ministre Proulx étaient accompagnés du doyen du corps consulaire, Alejandro Ives Estivill Castro, lors de ce point de presse.

M. Poulin a rappelé que, dès son entrée en fonction, l’actuel gouvernement a fait part de son souhait de développer davantage les régions du Québec afin qu’elles aient une plus grande place.

« J’ai eu des discussions avec la ministre des Relations internationales, Nadine Giroux, pour tenir plus d’événements de diplomatie économique, social et culturel en région. La Beauce fait partie d’office de ça. C’est une des premières fois qu’on se déplace comme ça en région, où on a permis le mariage de différents entrepreneurs avec des gens du corps consulaire », a-t-il affirmé.

Cette journée a donné l’occasion aux chefs réunis de visiter entre autres l’École d’entrepreneurship de Beauce (EEB), pour prendre le pouls de l’entrepreneuriat beauceron, et se sont également rendus chez Garaga pour connaître la pratique de l’entreprise. Cette visite s’est terminée avec une présentation du Conseil économique de Beauce (CEB), qui a dressé un portrait de la Beauce afin de rendre compte des occasions d’affaires offertes aux différents pays. Marie-Ève Proulx a, quant à elle, discuté des possibilités économiques pour le Québec et le corps consulaire.

« Notre gouvernement veut absolument investir dans les régions. Le Québec se démarque nettement à l’international et c’est ce qu’on voulait faire valoir au corps consulaire de tous les pays présents. La Beauce, avec ses entreprises, fait vraiment figure de proue pour l’économie du Québec et des régions », a indiqué Mme Proulx.

Investir et « conquérir le monde »

Selon le doyen Estivill Castro, l’activité a notamment permis aux différents membres du corps consulaire d’en connaître plus sur les stratégies établies par le gouvernement du Québec et de découvrir des exemples de développement qui existent sol beauceron. Le doyen a semblé satisfait des résultats qui ont découlé de cette visite. Et à la question « Avez-vous aimez la Beauce? », posée par une consœur, celui-ci a d'ailleurs répondu avec un « Oui! » affirmatif.

Lors de cette journée où les relations du Québec à l'international, l'économie et l'innovation étaient entre autres mis de l'avant, Samuel Poulin souhaitait par ailleurs insister sur le fait que, malgré la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises beauceronnes ne doivent pas arrêtées d'investir ni de « conquérir le monde ».

« C'est l'objectif que nous avons. On a déjà de grandes entreprises ici qui brassent des affaires à l'international, mais on a aussi de petites et moyennes entreprises qui peuvent brasser des choses. Il est important pour moi, comme député, de créer le meilleur climat économique pour les entreprises de la Beauce. L'objectif est également de comprendre les opportunités en France, au Mexique, aux États-Unis, en Allemagne. Le monde est grand, c'est un terrain de jeu », a-t-il déclaré.

Le député a conclu en disant que la rencontre d'aujourd'hui a été une belle occasion non seulement pour les entreprises de la région, mais aussi pour le corps consulaire de mieux connaître la Beauce.