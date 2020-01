Remises aux clients: Hydro-Québec versera 35 M$ de plus que prévu

Ce sont finalement 535 millions de dollars qui seront remis aux clients d'Hydro-Québec au cours des prochains mois sous forme de crédit sur les factures.

En effet, le ministre de l’Énergie et des Ressources Naturelles, Jonatan Julien, en a fait l'annonce mardi en indiquant que la loi 34 sur l’établissement des tarifs d’électricité, adoptée en décembre dernier, permettra des remises de 35 millions plus élevées que prévu.

Si vous avez reçu au moins une facture d’électricité à votre nom en 2018 ou en 2019, vous êtes admissible à un crédit et si vous êtes toujours client, vous recevrez automatiquement ce crédit sur votre facture entre la fin du mois de janvier et le 1er avril 2020. La remise sera calculée en fonction de la consommation d’électricité et appliquée sur les factures à venir.

Les personnes qui ne sont plus clientes d’Hydro-Québec, mais qui étaient abonnées en 2018, en 2019 ou les deux années, recevront leur crédit sous forme de chèque mais ils devront communiquer avec l'agence gouvernementale pour l'obtenir.

La Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution d’électricité confirme que les clients bénéficieront d’un gel tarifaire à compter du 1er avril 2020. De 2021 à 2024, l’ajustement des tarifs se fera en fonction de l’inflation. En 2025, la Régie de l’énergie établira les tarifs pour les années suivantes, après le dépôt d’un dossier tarifaire par Hydro-Québec.