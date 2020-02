Le député Provençal poussera pour un nouveau pont à Saint-Joseph

Voir la galerie de photos

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, entend pousser le dossier de construction d'un nouveau pont sur la rivière Chaudière à Saint-Joseph pour que le projet puisse obtenir « toute la considération possible » du ministère des Transports du Québec.

C'est du moins ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue accordée à EnBeauce.com lors du déjeuner mensuel de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Joseph-de-Beaucce du 29 janvier dont le conférencier invité était le maire Pierre Gilbert.

Jugé désuet depuis 1986, le plus vieux pont à enjamber la rivière Chaudière, entre les municipalités voisines de Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables, doit faire place à une nouvelle structure le plus rapidement possible, a rappelé le premier magistrat Gilbert à son auditoire.

Il a entre autres évoqué les fermetures de plus en plus récurrentes et les détours importants que cela occasionne aux usagers. En 2016, le pont a été fermé quatre fois pour un total de 9 jours; trois fois en 2017 pour 9 jours également; 6 fois, 16 jours en 2018; seulement trois fois en 2019 mais pour un total de... 21 jours!

Le maire de Saint-Joseph-des-Érables, Jeannot Roy, mène le dossier du nouveau pont en collaboration avec son homologue Pierre Gilbert, qui a abouti en décembre à une rencontre avec la cheffe de cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel, « pour mettre en lumière l'urgence d'agir dans le remplacement du pont actuel » qui a été construit en 1908.

C'est le député Provençal qui a préparé la terrain afin de faciliter la tenue de cette rencontre qui a permis, dit-il « de lever un drapeau rouge » sur la désuétude de cette infrastructure.

«Je suis convaincu que c'est un des projets qui va entrer dans la machine administrative du MTQ pour lequel je vais faire un suivi pour m'assurer qu'on inclut rapidement dans le plan des grands investissements du gouvernement le pont de Saint-Joseph «, a indiqué Luc Provençal.