Richard Lehoux se fait le porte-parole des producteurs de lait à Ottawa

Le député de Beauce, Richard Lehoux, se fera le porte-parole des producteurs de lait du Québec à la Chambre des communes, dans le dossier du nouvel accord de libre-échange nord-américain.

C'est du moins le message livré ce matin par l'élu conservateur au sortir d'une rencontre avec les représentants des producteurs de lait, dont Bruno Cyr, président pour le secteur de Chaudière-Appalaches-Sud, qui s'est tenue sur la colline parlementaire à Ottawa.

M. Lehoux, qui est associé au ministre du Cabinet fantôme conservateur de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et qui est lui-même un producteur laitier, a questionné la semaine dernière le gouvernement libéral sur les études d'impact des concessions consenties dans le nouvel accord, notamment en ce qui concerne la gestion de l'offre.

Le député n'a toujours pas obtenu de réponse en la matière alors que, dit-il « les producteurs sont inquiets » et que la nouvelle entente avec les États-Unis et le Mexique sème « beaucoup de confusion sur le terrain ». Les députés Luc Berthold et Richard Martel étaient également de la rencontre de ce matin.

Le Canada est le seul des trois pays qui n'a toujours pas ratifié le traité qui est présentement débattu à Ottawa. Les conservateurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de jouer à des jeux parlementaires avec le processus de ratification, mais qu'ils entendaient examiner les impacts de l'entente et la manière avec laquelle le gouvernement compte les minimiser.



Richard Lehoux doit aussi prendre la parole en soirée dans le cadre de la réception annuelle des producteurs laitiers du Canada alors que des rencontres du député avec des porte-parole d'autres secteurs agroalimentaires sont prévues cette semaine.