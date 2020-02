Création de 44 nouvelles places pour le service de garde du CPE La Fourmille à Saint-Georges

Au nom du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre du Québec, volet jeunesse, Samuel Poulin, a annoncé aujourd'hui la création de 44 nouvelles places subventionnées dans le secteur Ouest de Saint-Georges pour le service de garde du CPE La Fourmille.

Cette nouvelle installation est prévue à proximité du Centre de formation professionnelle Pozer et du Centre d’éducation aux adultes MEA Beaudoin. Dix places sont attribuées pour les 0-17 mois et 34 places pour les 18 mois et plus. Ce projet devra être réalisé d’ici 24 mois et créera une dizaine d’emplois auprès des enfants.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé récemment la création de 2 684 places, à la suite d’un appel de projets lancé en mars 2019. La création de ces nouvelles places subventionnées représente des subventions récurrentes estimées à 35,4 M$ par année. À cela s’ajoute un investissement de 26,5 M$ dans les infrastructures des centres de la petite enfance.

« Le projet est emballant et notre gouvernement est fier de l’autoriser et le supporter. Un nouveau CPE près du Centre de formation professionnelle Pozer et du Centre de formation aux adultes est un ajout majeur pour les enfants et les familles de Beauce-Sud. Grâce à ces nouvelles places, on pourra offrir à encore plus d’enfants un environnement sain, sécuritaire et agréable où ils pourront s’épanouir pleinement », a déclaré Samuel Poulin.

Mentionnons que les projets retenus ont été analysés en fonction de leur faisabilité, de leur pertinence et de leur qualité. Ils ont également été analysés et recommandés par les comités consultatifs sur l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance.

Les comités consultatifs sur l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance ont notamment pour responsabilités de conseiller le ministre de la Famille sur les besoins et les priorités pour la répartition de nouvelles places subventionnées, d’analyser tous les projets reçus et de lui faire des recommandations pour la répartition des nouvelles places.

Plan d’accélération de l’accessibilité des places en services de garde subventionnés

Dans le cadre du plan d’accélération de l’accessibilité des places en services de garde subventionnés, outre le présent appel de projets, le ministère travaille également à la création de près de 11 000 places attribuées à la suite d’appels de projets tenus en 2011 et 2013, mais qui dormaient sur des tablettes. À ce nombre, s'ajoutent près de 1 700 places issues de l’appel de projets ciblé 2018, dont la réalisation se poursuit.

Pour accélérer la réalisation des places, le ministère a diminué à 25 % la contribution financière exigée des CPE dans le cadre du Programme de financement des infrastructures (PFI). Cette contribution a même été abolie pour les projets situés dans un territoire en déficit de places. Ces assouplissements aux règles administratives du PFI s’appliquent sous certaines conditions.