Un décret ministériel pour la réouverture du poste frontalier de Saint-Zacharie

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a reçu de bonnes nouvelles hier alors qu'un décret ministériel a été signé pour la réouverture du poste frontalier de Saint-Zacharie fermé depuis lundi.

M. Lehoux a été interpellé par plusieurs entreprises forestières et acéricoles face à cette fermeture subite. Le député a, par la suite, demandé la collaboration de son collègue ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique et de la Protection civile, Pierre Paul-Hus, pour porter avec lui le dossier.

En quelques jours, une rencontre positive avec le ministre Bill Blair a permis de faire avancer le dossier.

« Je remercie le ministre et mon collègue de leur aide. Je souhaite maintenant que le poste soit réouvert dans les plus brefs délais. Des compagnies acéricoles et forestières comptent sur cette entrée au pays voisin pour faire du commerce. Nous ne pouvons nous permettre de traîner la réouverture en longueur », a indiqué Richard Lehoux par voie de communiqué de presse

La fermeture du poste frontalier de Saint-Zacharie est due au changement de règles du Canada, voulant qu’un douanier américain armé ne soit plus autorisé sur le territoire durant une trop longue période. En guise de réponse, la douane américaine a décidé de cesser les activités du poste frontalier jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.