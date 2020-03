COVID-19 : les députés ferment leurs bureaux aux visiteurs

Le gouvernement du Québec a donné comme directive à ses députés de fermer leurs bureaux de circonscription jusqu’à nouvel ordre. Le député de Beauce a également pris la décision par prévention de fermer ses bureaux.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal en a fait l’annonce sur sa page Facebook. Tous les visiteurs sont interdits, mais M.Provençal et toute son équipe sont toujours au travail.

« À la suite de l’urgence sanitaire décrétée par votre premier ministre, mon bureau de circonscription est maintenant fermé aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre. Mon équipe et moi demeurons toutefois disponibles pour vous via courriel ou téléphone. »

Par courriel : Luc.Provencal.BENO @assnat.qc.ca

Par téléphone : 418-387-2044/1 800 463-2544

Le député de Beauce-Sud a également suivi la consigne en fermant son bureau de Saint-Georges et de La Guadeloupe. Tout comme son homologue, lui et son équipe répondront aux courriels et aux appels.

Par courriel : samuel.poulin.besu @assnat.qc.ca

Par téléphone : (418) 226-4570

Le député de Beauce, Richard Lehoux a fermé ses bureaux de Saint-Georges et Sainte-Marie. Le personnel est toujours au travail et pourra répondre aux questions et aux demandes.

Par courriel : [email protected] ou via Facebook

Par téléphone : Sainte-Marie — 418-387-4224 et Saint-Georges — 418-227-2171

« J’invite tous les citoyens à utiliser ces moyens pour communiquer avec moi et mon équipe afin de réduire les risques de transmission du virus. Soyez assuré que le service ne sera pas altéré. J’incite également la population à utiliser des pratiques d’hygiène afin de prévenir la propagation, dont éviter les foules et se laver les mains régulièrement pendant au moins 20 secondes. », déclare M. Lehoux.

Pour tous renseignements généraux concernant le coronavirus, les gens peuvent consulter le www.canada.ca/coronavirus ou appeler le 1-833-784-4397. Pour joindre l’autorité de santé publique du Québec, on peut appeler au 1-877-644-4545 ou visiter le www.quebec.ca/coronavirus. Pour les voyageurs, il est possible d’obtenir plus de renseignements en visitant le www.voyage.gc.ca. Il est cependant fortement déconseillé de quitter le pays. Pour les urgences, il est possible d’obtenir plus d’information en visitant le www.voyage.gc.ca/assistance/assistance-d-urgence.