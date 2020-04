Le maire de Saint-Georges réclame la fermeture rapide de la Beauce

Voir la galerie de photos

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, réclame que la région de la Beauce soit rapidement ajoutée parmi celles qui ont des points de contrôle de circulation des personnes afin de limiter la propagation de la COVID 19.

C'est ce qu'il a laissé savoir lors d'une entrevue accordée à EnBeauce.com en plein milieu de la débâcle qui a frappé Saint-Georges ce matin.

Toutefois, sa demande est restée lettre morte jusqu'ici auprès des autorités provinciales et il craint que la Beauce devienne le seul endroit non contrôlé, ce qui pourrait amener des gens des autres secteurs comme Frontenac et Les Etchemins par exemple, à venir s'y installer.

Avec l'arrivée du beau temps, plusieurs pourraient tenter venir faire du tourisme et « c'est une mauvaise idée » selon le maire Morin. Il a également mentionné que l'administration du centre hospitalier de Saint-Georges était en accord avec la fermeture de la région, lui qui a des entretiens quotidiens avec celle-ci.

Concernant la demande du maire, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a indiqué en entrevue avec EnBeauce.com « qu'il n'y avait rien d'écarté en ce moment sur cette question » et qu'il entretenait une étroite communication avec la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches, à qui reviendra la décision de fermeture de la région le cas échéant.

« Comme député, je garde bien sûr en tête que la priorité demeure la sécurité des citoyens », de signifier Samuel Poulin qui travaille en étroite collaboration avec son homologue de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Il a aussi tenu à lancer un message auprès de la population qu'avec la débâcle et le crise du coronavirus, il est plus important que jamais « de se serrer les coudes. »

Avec la collaboration de Claude Poulin (entrevue et montage vidéo).