Le député de Beauce demande des précision sur le plan de soutien au secteur agricole

Le député de Beauce, Richard Lehoux et ses collègues responsables de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire presse le gouvernement libéral de mettre en place un programme temporaire de retrait des bovins et ont envoyé des questions concernant le plan des libéraux pour soutenir le secteur agricole pendant la pandémie de COVID-19.

« Le Canada vit une période sans précédent dans son histoire. Alors que les Canadiens restent chez eux et font leur part pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et aplanir la courbe, ils doivent avoir l’assurance que les produits essentiels dont ils ont besoin sont disponibles. Cela s’applique particulièrement aux aliments et aux produits frais », a déclaré le député de Beauce.

Ces dernières semaines, un certain nombre d’enjeux ont vu le jour dans le secteur agricole en raison des effets secondaires de la pandémie de COVID-19. Le député considère que ces enjeux pourraient avoir de graves répercussions économiques pour le secteur agricole et nuire à la chaîne d’approvisionnement alimentaire du Canada.

Il demande entre autres des précisions sur leurs positions sur les questions de la réforme de programmes de gestion des risques pour l’entreprise, de la destruction de produits de lait cru, de l’admissibilité des producteurs à la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et de la fermeture des usines de transformation de la viande.