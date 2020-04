Assemblée nationale du Québec: la session parlementaire suspendue jusqu’au 5 mai

À la suite d'une demande du leader parlementaire du gouvernement et constatant l'évolution de la situation, les leaders des différentes formations politiques se sont entendus à l'effet que les travaux à l'Assemblée nationale du Québec demeurent ajournés jusqu'au 5 mai.

Les travaux devaient initialement reprendre le 21 avril après avoir été ajournés le 16 mars dernier.

En ces temps difficiles, les ministres et les députés pourront ainsi demeurer présents sur le terrain pour soutenir leurs concitoyens et répondre à leurs questions.

Les différentes formations politiques ont également convenu de périodes d'échange avec les ministres dans le cadre de commissions parlementaires virtuelles qui se tiendront du 24 avril au 1er mai.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, seront entendus individuellement lors d'audiences d'une heure.

Quant à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, il est prévu qu'elle échange avec les députés pendant une période de deux heures.

L'horaire des audiences sera rendu public ultérieurement.