Le Québec franchit le cap des 1200 décès

La pandémie de COVID-19, bien installée au Québec, a fait plus de 1200 victimes jusqu’à présent. À ce jour, la province abrite 21 838 personnes qui se battent contre ce virus, c’est ce qui ressort du bilan quotidien du premier ministre François Legault en ce jeudi 23 avril.

Pour la seule journée d’hier, soit le mercredi 22 avril, 109 décès liés à ce virus ont été officialisés. Ceux-ci ont porté le total à 1243 morts depuis le début de la crise. Sur les 21 838 personnes atteintes, 1411 sont hospitalisées et 207 reposent actuellement aux soins intensifs.

« Notre priorité demeure toujours de sauver le plus de vies possible en CHSLD. C’est pourquoi nous avons demandé l’aide du fédéral, pour pallier aux nombreuses absences dans le réseau de la santé. D’ailleurs, en ce moment, on compte 9500 absents dans le milieu de la santé. Au cours des dernières 24h, 800 personnes se sont absentées. Ça fait beaucoup de postes à combler », a précisé François Legault sur le sujet.