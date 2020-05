Depuis le début, Ottawa a investi 850 M$ dans la recherche de traitements

Justin Trudeau a souligné la volonté de son gouvernement ce matin d'accélérer la cadence dans le développement d'un vaccin, du dépistage et de traitements pour lutter contre la COVID-19. Pour cela,

Depuis le début de la crise, Ottawa a investi 850 M$ dans la recherche d'un vaccin, dont 175,6 M$ annoncés hier, pour soutenir AbcelleraBiologics à Vancouver.

Ces investissements comprennent la mise au point vaccin par « l'intermédiaire de la coalition pour les innovations en matières de préparations aux épidémies et par le travail de l'OMS, qui favorise les échanges de renseignements entre hôpitaux », a précisé Justin Trudeau.

Coordination mondiale

L'effort international pour trouver un vaccin est en cours. Dans cette dynamique pour trouver la solution médicale qui chasserait le virus, Justin Trudeau et une vingtaine de pays à travers le monde ont lancé aujourd'hui la Réponse mondiale au coronavirus. Il s'agit d'une conférence internationale d'appel aux dons en ligne. L'objectif est de réunir plus de 8 milliards de dollars américains pour la première période de contribution.

Ces fonds sont censés aider les chercheurs à élaborer des solutions pour tester, traiter et protéger les gens, ainsi que pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Les 850 M$ investis ont contribué à cette cible de financement, a précisé l'équipe gouvernementale.

Deux minutes de silence à 14h

Pour une seconde fois, Justin Trudeau a souligné le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas et du Jour de la Victoire en Europe.

Deux minutes de silence sont prévues, aujourd’hui à 14h, heure de l'Est.

« On se souvient de leur courage et leur sacrifice. Je demande aux Canadiens de me joindre dans cet hommage et de réfléchir, pendant ces deux minutes, à la façon dont on peut suivre leur exemple », a-t-il conclu.

Cas de COVID-19 au Canada

Le Canada compte, ce lundi 4 mai, un total de 59 844 cas (confirmés et probables) et 3774 morts. Le Québec recense désormais 31 865 cas.