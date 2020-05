Nouvelles primes pour les travailleurs de la santé du Québec

Dans l’optique d’inciter les travailleurs de la santé qui oeuvrent à temps partiel dans le réseau à exercer leur profession à temps plein, le gouvernement du Québec annonce de nouvelles primes. Celles-ci pourraient totaliser jusqu’à 1000$ par mois pour certains employés.

« À ce jour, on compte 11 600 absents dans le réseau de la santé. Parmi ceux qui sont en poste, 50 % d’entre eux travaillent à temps partiel. On veut donc les inciter à opter pour du temps plein via différents incitatifs financiers. Les annonces d’aujourd’hui totalisent 70 M$ par mois », précise le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé.

Trois nouvelles primes

Sur le terrain, trois nouvelles primes seront ajoutées aux rémunérations des « anges gardiens » qui oeuvrent en première ligne au quotidien. Les voici:

La première de 100$ par semaine sera offerte à tous les salariés du Québec oeuvrant dans les CHSLD à temps plein, et ce, peu importe la catégorie d’emploi.

La seconde se déclinera sous deux formes pour les travailleurs à temps plein dans un CHSLD infecté, donc par définition qui abrite au moins un cas positif de COVID-19 en ses murs. « Les infirmières, inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires et préposés à l’entretien des centres hospitaliers contaminés qui oeuvrent aussi dans les zones rouges y auront aussi droit », ajoute-t-il.

Tous ces professionnels recevront 200$ de plus après deux semaines de travail à temps plein. Ce montant doublera pour atteindre 400$ après quatre semaines.

Fait intéressant, les RPA,RITI et CHSLD privés recevront également des subventions afin d’être en mesure d’offrir ces mêmes bonifications salaires à leurs employés.

Enfin la dernière prime et non la moindre intéressera les travailleurs de la santé qui voudraient se déplacer dans le cadre de leurs fonctions. « S’ils veulent venir prêter main-forte dans la grande région de Montréal, comme Laval ou en Montérégie ou la situation est plus critique, ils recevront un bonus de 2000$ par mois », conclut M. Dubé.