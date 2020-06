Le député de Beauce remercie le personnel des résidences pour personnes aînées

Le député de Beauce, Richard Lehoux tenait à remercier en personne le personnel dévoué des résidences pour personnes aînées de la circonscription. C’est ainsi que durant deux jours il s’est déplacé dans les 40 municipalités pour remettre un panier-cadeau dans une cinquantaine d’établissements.

Depuis le début du confinement datant de la mi-mars, M. Lehoux reconnaît que les travailleurs ont su gérer avec brio la situation.

« Je me disais qu’il serait peut-être intéressant en même temps d’aller porter un petit panier, avec une petite carte, une petite lettre de remerciement pour le travail que tout ce personnel dans tous les établissements ont fait pour soutenir avec brio. Parce qu’on a quand même eu une très bonne note dans toute la Beauce pour nos résidences de personnes âgées. D’autant plus de souligner le travail que ces gens-là on fait. »

À l’intérieur de ses paniers se trouvait un petit mot de remerciement et le député s’est assuré que ce cadeau symbolique soit remis à tous les membres du personnel.

« Ce n’est pas grand-chose c’est juste un signe de reconnaissance du travail que vous avez fait et une petite tape dans le dos qui des fois fait du bien. »

Visite d’une cinquantaine d’établissements

M. Lehoux avait une liste d’une cinquantaine de résidences dont des privées et des CHSLD. Il mentionne qu’il est possible qu’il en ait oublié, mais il tenait sincèrement à faire le tour complet de la Beauce.

Un petit mot pour les Beaucerons

À sa dernière visite à la Chambre des communes, le député a pris un moment pour déclarer que les Beaucerons avaient su se montrer solidaires dans les dernières semaines et que c’est grâce à cela si les impacts négatifs ont été réduits.

« Je félicitais les Beaucerons d’avoir respecté les consignes qui ont été mises et ça l’a porté fruit. On a été quand même très limité dans les cas de la COVID-19 sur le territoire. Le nombre de décès, c’est la même chose ça été très bien. Ça, c’est parce que les gens ont suivi les consignes et on mit l’épaule à la roue. Vous êtes comme d’habitude les Beaucerons, vous êtes des gens qui sont respectueux, qui sont fiers et adhèrent aux différentes consignes que l’on donne. »