Ottawa doit en faire plus pour soutenir les agriculteurs, réclame le député Richard Lehoux

Dans une lettre qu'il vient d'envoyer à la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le député de Beauce, Richard Lehoux, avise « qu’il est maintenant clair qu’il faut en faire plus, immédiatement, et que certains des programmes annoncés ne répondent aucunement aux besoins des agriculteurs et des entreprises de transformation alimentaire en ces temps difficiles. »

Datée d'aujourd'hui, la missive adressée à Marie-Claude Bibeau indique « qu’aucun autre groupe de personnes ou secteur de l’économie canadienne n’a été obligé de se donner autant de mal durant cette pandémie avant de recevoir une aide adéquate de la part de votre gouvernement, seulement les agriculteurs. »

Le député Lehoux estime inacceptable les commentaires de la ministre Bibeau que les agriculteurs doivent épuiser leurs comptes Agri-investissement avant que le gouvernement fédéral n'envisage d’offrir un soutien accru aux producteurs pendant la pandémie de COVID-19.

« Votre propre ministère a révélé que la plupart des comptes Agri-investissement ont moins de 10 000 dollars et que plus de 10 000 comptes ont un solde nul. Le président des Producteurs de grains du Canada, Jeff Nielsen, a décrit à juste titre la situation en disant que votre gouvernement demandait à plus de 73 000 agriculteurs d’utiliser de l’argent qu’ils n’ont pas et que cela ne fera guère de différence, quelle que soit la taille de l’exploitation agricole. Nous vous implorons de ne pas fonder la poursuite de votre soutien au secteur agricole sur des soldes arbitraires de comptes Agri-investissement », fait remarquer l'élu beauceron.

Un autre sujet de préoccupation pour les agriculteurs, soulève M. Lehoux, est leur incapacité à accéder au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) en raison de l’utilisation des comptes personnels dans les exploitations agricoles familiales et de l’absence de dépenses admissibles dans le cadre du programme. « Les récentes modifications apportées au CUEC sont encourageantes, mais nous demandons que d’autres améliorations soient apportées aux critères d’admissibilité afin que toutes les entreprises agricoles aient accès au programme. »

Enfin, Richard Lehoux demande que les transformateurs agroalimentaires aient accès aux argents prévus dans le Fonds d’urgence pour la transformation, « un élément essentiel pour les aider à faire face à la COVID-19. »