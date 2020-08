Richard Lehoux se range derrière Erin O'Toole

Le député de Beauce, Richard Lehoux, a appelé le nouveau chef du parti conservateur, Erin O’Toole, ce matin afin de lui assurer de son entière collaboration.

Malgré que les résultats du vote ont tardé à sortir en raison d’un cafouillage technique, le parti conservateur du Canada a annoncé qu’Erin O’Toole sera le nouveau chef du parti vers 1h30 ce matin.

Au mois de juillet, Richard Lehoux, qui avait donné son appui à Peter Mackay, opposant de M. O’Toole dans cette course à la chefferie, confirme à EnBeauce.com qu’il travaillera en entière collaboration avec M.O’Toole dans l’objectif principal de « sortir Justin Trudeau et développer un vrai plan économique ».

« Je suis convaincu que M. Toole comprend la réalité des Beaucerons. Il est très sensible à la ruralité, il a demeuré dans plusieurs endroits au Canada. J’en avais parlé autant avec M. O’Toole que M. Mackay, et ils avaient cette préoccupation, sur un enjeu qui est très important pour moi, qui est le développement régional », explique Richard Lehoux.

Selon lui, le parti conservateur avait deux excellents candidats en la présence de Erin O’Toole et Peter Mackay.

« Le rôle important que notre chef a actuellement est d’être rassembleur, et je crois que cette qualité, par son allocation d’hier soir, M. O’Toole, il l’a très bien démontré.»

M. Lehoux souligne que le travail principal du nouveau chef et du parti conservateur et de développer un plan de relance économique dans le contexte de pandémie de COVID-19.

« Il faut avoir une vision de comment repartir le développement économique, donner un souffle à l’économie canadienne. Avec M. O’Toole, je crois, nous sommes dans la bonne direction ».

Le député de Beauce précise que l’enjeu du développement économique est d’autant plus important dans la région, étant donné que, malgré un taux de chômage élevé en raison de la pandémie, la pénurie de main-d’oeuvre se fait encore vivre intensément en Beauce et affecte plusieurs entreprises et industries de la région.