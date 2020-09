Plus de 31 M$ d'investissement dans les infrastructures d’eau de la Beauce

Le gouvernement du Québec et du Canada ont annoncé hier soir des investissements de plus de 31 M$ pour les infrastructures d’eau dans la région de la Beauce.

Ce sont, en tout, 23 projets qui seront financés en Beauce (11 dans Beauce-Sud et 12 dans Beauce-Nord) et qui permettront de moderniser les réseaux municipaux d’alimentation en eau potable de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées.

C’est 17 municipalités de la Beauce (9 dans Beauce-Sud et 8 dans Beauce-Nord) qui profiteront de cette contribution financière.

Celles-ci injecteront également 7,8 M$ de leur côté dans les divers projets en lien avec leurs infrastructures d'eau.

Beauce-Sud

La somme des aides financières des deux gouvernements avec les investissements des municipalités totalise près de 17 M$ dans Beauce-Sud (16 738 085 $).

Les villes qui profiteront des investissements gouvernementaux sont: Notre-Dame-des-Pins, Saint-Benoît-Labre, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Martin, Saint-Philibert, Saint-Prosper, Saint-Ludger (Estrie) et Courcelles (Estrie).

Beauce-Nord

Du côté de Beauce-Nord, les investissements des gouvernements et des municipalités représentent près de 22,5 M$ (22 452 678 $).

Les villes de Beauceville, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saint-Frédéric, Saint-Joseph-de-Beauce, Scott et Tring-Jonction vont en bénéficier.

Des enveloppes dédiées aux infrastructures d'eau

Plus précisément, ces projets visent à remplacer des conduites d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales, à installer de nouvelles conduites d’eaux pluviales et à restaurer les tronçons de routes et de terrassement où les travaux auront lieu.

Le gouvernement fédéral y investit plus de 15,6M$ sous le volet « Infrastructures vertes » du plan Investir dans le Canada et le gouvernement du Québec y investit également plus de 15,6M$ provenant du Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU).

« Cette annonce démontre bien notre volonté d’offrir des milieux de vie prospères et agréables aux Beaucerons des quatre coins de nos deux circonscriptions. Les besoins sont grands pour moderniser nos infrastructures d’eau et je suis fière du travail accompli pour y parvenir », commente, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Quant au député de Beauce-Nord, Luc Provençal, il a souligné les sommes importantes (7,8 M$) également injectées par les municipalités. « Ces investissements totaux de plus de 39M$ dans nos deux comtés seront bénéfiques pour le développement de nos communautés, » souligne Luc Provençal.

Les contributions fédérales-provinciales font partie de l’investissement massif de 637,8 millions de dollars que les deux gouvernements ont annoncé le 20 août dernier en vue de moderniser les infrastructures d’eau dans la province.