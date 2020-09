Vente d'alcool interdite passé minuit: les restos et les micro-brasseries s'ajoutent aux bars

Comme il l'avait annoncé mardi concernant les bars, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, vient d'ajouter les restaurants et les micros-brasseries à la liste des établissements qui ne pourront plus servir d'alcool à leurs clients passé le coup de minuit.

La mesure est effective dès aujourd'hui, a-t-il indiqué en point de presse de début d'après-midi, flanqué du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda.

S'il sent que les Québécois en général ont entendu « notre appel » lancé mardi par le premier ministre Legault et lui-même, le ministre Dubé invite quand même la population, à « faire attention » avec l'arrivée du week-end et ne pas prendre avantage de celui-ci « pour faire des partys. »

Il a indiqué que les autorités allaient suivre la situation de « très très près et que s'il faut passer à l'orange [niveau d'alerte modérée], on va le faire. »

Christian Dubé a tenu à préciser que ce sont les interventions policières qui font la différence entre les paliers du système d'alerte régional « pas les restrictions aux citoyens. »

S'il est content du nombre de tests qui sont administrés quotidiennement, il a avoué que « la gestion de la file » des personnes qui désirent passer les tests de dépistage doit être « travaillée » pour éviter les attentes de plusieurs heures qu'il trouve « inacceptables. »

Quant au Dr Arruda, il estime, malgré ce que prétendent les partis d'Opposition à l'Assemblée nationale, qui a repris du service cette semaine, qu'il est trop tôt pour dire que nous sommes dans une deuxième vague » de propagation de la COVID-19.

Excuses publiques

Après l'avoir fait personnellement au téléphone, le ministre Dubé a profité de ce point de presse pour s'excuser publiquement envers la coiffeuse de Thetford Mines qu’il avait accusé mardi d’avoir propagé la COVID-19 de façon délibérée.

« J'ai trouvé l'incident très malheureux. C'est moi le responsable. C'est mon interprétation de ce que j'ai lu dans un article », a dire Christian Dubé qui n'a pas cherché à faire porter le chapeau de la bévue sur quiconque dans son entourage.