François Legault s'est exprimé aujourd'hui pour la journée de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées

Le premier ministre a exprimé aujourd'hui sur sa page Facebook, sa volonté de faire évoluer les choses contre le racisme auquel doivent faire face les autochtones, à l'occasion de cette journée de la journée de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

« Aujourd’hui, c’est la journée de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. On a un devoir de mémoire envers elles.

Ça tombe quelques jours seulement après un événement qui nous a tous profondément choqués : la mort de Joyce Echaquan et le racisme qu’elle a dû subir. L’enregistrement de ses derniers moments donne des frissons. Aucun être humain ne devrait être traité comme ça.

On a demandé la tenue d’une enquête publique du Coroner pour faire la lumière sur cette tragédie.

J’ai pu discuter avec le conjoint de Joyce cette semaine. Je lui ai offert mes condoléances au nom du peuple québécois.

Comme vous le savez, j’ai deux fils. Bien franchement, je ne pourrais jamais imaginer qu’une chose pareille leur arrive.

Pourtant, il ne devrait pas y avoir de différence entre le traitement que reçoivent mes fils et les femmes autochtones comme Joyce. Ce sont tous des êtres humains qui ont droit à la même dignité et au même respect.

Malheureusement, la réalité ne correspond pas à ce principe. Même au Québec. Même en 2020. La réalité, c’est qu’il y a encore du racisme envers les autochtones chez nous. On ne peut pas accepter ça.

Pour changer les choses, on doit d’abord travailler avec les nations autochtones. On doit s’entendre pour développer des relations de respect mutuel et pour grandir ensemble comme peuples. J’ai la volonté de le faire. Je leur tends la main.

On doit aussi combattre le racisme partout où il se trouve. Qu’on soit d’origine autochtone ou non, on est tous des êtres humains et on a tous droit à notre dignité. Comme gouvernement, c’est notre devoir de garantir ça. Je suis sincèrement déterminé à poser des gestes concrets pour améliorer la situation.

On doit ça à Joyce. On doit ça à toutes les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. »