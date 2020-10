Justin Trudeau laisse tomber les petites entreprises, estime Richard Lehoux

Dans une lettre qu'il vient de faire parvenir aux salles de rédaction des médias régionaux, le député de Beauce sur la scène fédérale, Richard Lehoux, affirme que « les petites entreprises sont laissées pour compte » par le premier ministre canadien, Justin Trudeau, en cette pandémie de la COVID-19.

Le député critique notamment la lenteur et l'accès de certains programmes d'aide mis en place durant la crise alors que la deuxième vague de propagation du virus est bel et bien entamée.

Nous reproduisons ici l'intégrale de la missive envoyée par Richard Lehoux.

Madame, Monsieur,

Les Beaucerons et les Canadiens font face à des défis uniques pendant la pandémie de COVID-19. Les petites entreprises sont particulièrement touchées. La Beauce étant l’un des berceaux des PME, c’est toute l’économie locale qui s’est écroulée en l’espace de quelques mois. Partout au pays, des dizaines de milliers de petites entreprises n’ont pas accès aux programmes d’aide de Justin Trudeau, et 56 % d’entre elles disent qu’elles auront de la difficulté à faire face à une deuxième vague.

Octobre est le Mois de la petite entreprise au Canada. Mes collègues conservateurs et moi profitons de cette occasion pour nous engager de nouveau à soutenir les propriétaires de petites entreprises, dont ceux de la Beauce, tout en soulignant comment, sous Justin Trudeau, les petites entreprises sont laissées pour compte.

Par exemple, le programme d’aide au loyer est expiré. 90 % des petites entreprises n’y ont pas eu accès, et l’aide aurait dû être offerte directement aux petites entreprises – pas aux propriétaires – pour que les locataires puissent payer leur loyer.

De plus, la mise en œuvre de la subvention salariale a été trop lente. De nombreuses entreprises n’ont pas pu attendre et ont dû fermer leurs portes définitivement. Ce sont les propriétaires de petites entreprises et les conservateurs qui ont obligé le gouvernement Trudeau à l’augmenter de 10 % à 75 %.

Finalement, le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) a aussi affiché d’importants retards. Il fallait six semaines pour être admissible, et une entreprise sur cinq était exclue en raison de l’exigence d’avoir un compte commercial. De plus, le numéro de téléphone mis en place pour que les entreprises puissent avoir de l’aide et un suivi de leur demande a connu d’immenses lacunes. Plusieurs de ces entreprises, impuissantes, ont justement appelé à l’aide mon équipe au courant de l’été et continuent de le faire.

Alors que nous entrons dans la deuxième vague, il est clair que Justin Trudeau ignore les petites entreprises et les travailleurs qu’elles emploient, partout au pays.

La reprise économique du Canada est directement liée à la réussite des petites entreprises. Elles sont le pilier de nos communautés et, sous le leadership d’Erin O’Toole, les conservateurs vont s’assurer qu’elles ont le soutien dont elles ont besoin.

Cordialement,

Richard Lehoux

Député de Beauce