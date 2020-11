Ottawa pourrait demander aux provinces d'être plus restrictives

La hausse importante du nombre de cas d’infections à la COVID-19 partout au pays pourrait forcer Ottawa à demander aux provinces de resserrer les restrictions pour limiter la propagation sur leur territoire.

Au cours d’une téléconférence qui s’est tenu ce jeudi entre le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc et les premiers ministres des provinces et territoires, le premier ministre canadien a réitéré que la lutte contre la pandémie demeure la priorité absolue du gouvernement du Canada.

« Le premier ministre a demandé aux premiers ministres de définir précisément ce dont ils ont besoin pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et maîtriser la propagation du virus sur leur territoire. Il leur a assuré que le gouvernement fédéral continuera de fournir une aide aux provinces et aux territoires et qu’il fera tout en son pouvoir, pour aussi longtemps qu’il le faudra, afin de protéger et soutenir les Canadiens », est-il possible de lire dans le résumé de la téléconférence qui a été partagé par le bureau du premier ministre.

Les premiers ministres ont, quant à eux, confirmé leur appui à la lutte contre la COVID-19 au moyen d’une approche pancanadienne pour réduire les impacts d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19 et pour appuyer la relance économique.

Des nouvelles mesures pourraient être annoncées, ce vendredi, lors du point de presse de Justin Trudeau.