Enveloppe record pour les organismes communautaires de Beauce-Sud

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, vient d'annoncer une bonification importante de l’enveloppe qui est accordée annuellement aux organismes communautaires de Beauce-Sud œuvrant en santé et services sociaux.

Un nouveau montant de 531 190$ vient bonifier l’enveloppe annuelle à un montant record de 5 497 669$ pour 23 organismes communautaires.

Le député souligne, entre autres, la consolidation des services de l’organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins, qui a pour mission d'offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal. Un montant récurant total de 70 000$ est accordé pour son importante mission.

Les sommes proviennent du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement du Québec.

« Nos organismes communautaires de Beauce-Sud font des miracles au quotidien. Les nouvelles sommes annoncées aujourd’hui sont un record et du jamais vu. Elles aideront nos organismes dans leur rôle primordial d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Il faut reconnaître l’apport inestimable de ces professionnels qui viennent combler un besoin essentiel en santé et service social dans la Beauce. Je lève mon chapeau à tous et je suis à vos côtés », a indiqué Samuel Poulin par voie de communiqué de presse.

Allocations aux organismes communautaires de Beauce-Sud

A.P.E.D.A.H. et Plus Beauce-Etchemins — 28 713 $

Aide aux jeunes contrevenants de Beauce (A.J.C. Beauce) — 208 085 $

Association bénévole Beauce-Sartigan inc.— 291 254 $

Association des personnes handicapées de la Chaudière — 226 128 $

Association pour l'intégration sociale (Région Beauce-Sartigan)— 274 924 $

Au Bercail de St-Georges — 901 579 $

Centre d'écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemins — 130 004 $

Centre-Femmes de Beauce inc. — 238 076 $

Diabète Beauce-Etchemin inc. — 16 290 $

Groupe espérance et cancer — 127 927 $

Havre L'Éclaircie inc. — 809 711 $

La Croisée des Chemins — 246 012 $

Le Centre de parrainage de la jeunesse de Beauce — 178 662,00 $

Le Rappel (Entraide de personnes atteintes d'une maladie mentale) — 293 053 $

Le Sillon (Regroupement parents et amis d'une personne atteinte d'une maladie mentale — 245 444 $

Maison des jeunes de Beauce-Sartigan — 246 723 $

Ouvre ton coeur à l'espoir — 82 373 $

Parents d'Anges Beauce-Etchemins— 70 440 $

Partage au masculin Beauce — 316 570 $

Ressource Le Berceau inc. — 225 831 $

Maison de la famille Beauce-Etchemins — 215 565 $

Moisson Beauce inc. — 124 305 $

Total pour Beauce-Sud: 5 497 669 $