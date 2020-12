Québec déploie un bureau de projets pour la rivière Chaudière

La rivière Chaudière comptera un bureau de projets parmi les dix régions à risque d'inondations, vient d'annoncer le gouvernement du Québec dans le cadre de son plan de protection du territoire face aux inondations.

Ce déploiement a été rendu public conjointement cet après-midi par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

La mission des bureaux sera de déterminer les solutions les plus adaptées au territoire afin de prévenir les effets dévastateurs des inondations. Pour ce faire, ils disposeront de 89 millions de dollars pour atteindre divers objectifs, comme réaliser un portrait des problématiques d'inondations existantes sur le territoire.

L'approche privilégiée par Québec consiste à planifier les interventions en aménagement du territoire en fonction des bassins versants préoccupants, selon les données recueillies et projetées.

Aussi, pour soutenir le milieu municipal, entre autres, des investissements de 345 millions de dollars seront également disponibles pour la mise en œuvre des solutions durables déterminées dans les plans d'intervention des bureaux de projets.

De plus, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) déploiera une vingtaine de nouvelles ressources en région. Celles-ci seront regroupées au sein d'une unité de coordination qui assurera une étroite collaboration entre les bureaux de projets et les directions régionales du MAMH. Cela s'inscrit d'ailleurs dans la volonté du gouvernement du Québec d'implanter de nouveaux postes dans les régions.

De même, en prévision de la prochaine crue printanière, le ministère de la Sécurité publique (MSP) et les municipalités continueront de mener des interventions pour protéger les communautés.

Rappelons qu'à la suite des inondations du printemps 2019, Québec a mis sur pied un groupe d'action ministériel en aménagement (GAMA). Ce dernier a consulté le milieu municipal et la communauté scientifique pour l'élaboration du Plan de protection du territoire face aux inondations qui comporte 23 mesures. Les bureaux de projets constituent l'une de ces mesures et ils permettront d'établir les interventions nécessaires pour freiner les dégâts causés par les inondations récurrentes.

Par ailleurs, le projet de loi 67 est présentement étudié à l'Assemblée nationale et permettra, une fois adopté, d'établir de nouveaux cadres réglementaires et d'accélérer la production de cartes précises ainsi que la mise en œuvre de solutions prioritaires.