Erin O’Toole confirme la candidature de Richard Lehoux en Beauce

Lors d'une conférence de presse virtuelle tenue ce matin, le chef du Parti conservateur et chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes, Erin O’Toole, a réitéré toute sa confiance dans le député Richard Lehoux, en confirmant qu'il sera le candidat du parti en Beauce lors de la prochaine élection.

Le tout s'est fait sous le regard du député de Chicoutimi-Le-Fjord et lieutenant politique pour le Québec, Richard Martel, ainsi que des représentants de la presse régionale qui avaient été convoqués pour l'occasion.

M. O'Toole n'a pas voulu confirmer si la démarche était un signe qu'il avait l'intention de faire tomber prochainement le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau et ainsi déclencher des élections. « Ce n'est pas un bon moment durant une pandémie pour faire des élections », a-t-il dit essentiellement tout en soulignant que Richard Lehoux s'avérait un excellent représentant des régions au sein de son organisation politique.

Le principal intéressé a expliqué qu'il sollicitait un second mandat pour, notamment, assurer à la population beauceronne un accès sur tout le territoire à un service Internet de qualité. Il veut aussi s'assurer que les commentants de la Beauce puissent bénéficier de tout le soutien possible du gouvernement fédéral tant et aussi longtemps que la crise du coronavirus ne sera pas terminée.

