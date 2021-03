Trois programmes d’aide aux entreprises prolongés par le fédéral jusqu’en juin

Ottawa prolonge jusqu’en juin trois programmes qui viennent en aide aux entreprises, soit la subvention salariale d’urgence, l’aide pour le loyer commercial et l’indemnité de confinement.

C’est ce qu’a annoncé ce matin le premier ministre, Justin Trudeau, qui a indiqué vouloir ainsi rassurer les travailleurs et les entrepreneurs.

« Les montants ne changeront pas, a précisé M. Trudeau. Si vous êtes un travailleur ou propriétaire d’une entreprise, vous allez avoir le soutien dont vous avez besoin pour traverser le printemps et vous remettre sur pied. On sait que les temps sont durs, mais on va vous soutenir pour surmonter cette crise, aussi longtemps qu’elle durera. »

Vaccination

Le premier ministre a par ailleurs confirmé que tôt ce matin, le Canada a reçu ses premiers vaccins d’AstraZeneca, soit 500,000 doses.

L’ajout de ce 3e vaccin approuvé au pays permettra de renforcer l’arsenal dont dispose le pays pour vacciner encore plus rapidement que prévu a souligné Justin Trudeau.

« Grâce à Moderna, Pfizer et AstraZeneca, on va recevoir un total de 1,8 million de doses au cours de cette semaine et de la semaine prochaine. Ça veut dire concrètement que des gens que vous connaissez pourront se faire vacciner bientôt. C’est la lueur au bout du tunnel. »

518 M$ pour la recherche

Le premier ministre a également annoncé un investissement visant à soutenir plus de 100 projets de recherche et près de 1 000 chercheurs à travers le pays.

518 millions de dollars seront versés par Ottawa pour permettre à ces chercheurs de disposer des installations et des outils dont ils ont besoin.

L'investissement d'aujourd'hui aidera notamment le CHU de Québec-Université Laval à créer un programme visant à accélérer la production de vaccins.