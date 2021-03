Le coup d’envoi est donné pour la construction d'un nouveau pavillon à la Zec Jaro

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a récemment donné le coup d’envoi pour la construction du tout nouveau pavillon d’accueil de la Zec Jaro à Saint-Théophile.

Le Pavillon Jeunesse Nature sera un bâtiment multifonctionnel qui viendra remplacer des installations physiques vétustes.

Le bâtiment permettra d’accueillir annuellement, les visiteurs pour des activités de chasse, de pêche, de plein air ainsi que pour des activités éducatives en matière d’environnement, d’exploitation et de conservation des ressources du milieu en lien avec le programme Jeunesse nature.

« Nous sommes privilégiés en Beauce d’avoir une nature abondante et de pouvoir compter sur la Zec Jaro qui est un incontournable dans Beauce-Sud pour la chasse, la pêche et le contact avec la nature. Nous avons travaillé fort dans les derniers mois avec les administrateurs afin de ficeler le financement de ce vaste projet » a commenté le député Samuel Poulin.

Le gouvernement du Québec alloue une aide financière de 133 000$ pour cette construction: 60 000$ provient du Fonds mille et un du Secrétariat à la jeunesse, 50 000$ du ministère de l’Économie et de l’Innovation et 23 000$ provenant de divers ministères.

Le montage financier se complète avec l’implication de divers partenaires, dont le Mouvement Desjardins, le Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation géré par la MRC Beauce-Sartigan, et la municipalité de Saint-Théophile. Le projet complet représentera un investissement de tout près de 600 000$.

« Depuis trois ans que nous avons ce projet dans nos cartons pour bonifier l’expérience de nos visiteurs. Grâce à l’aide précieuse de notre député et de différents partenaires de la Beauce, ceci est maintenant réalité », Gaétan Giguère, président de la Société beauceronne de Gestion faunique

La Société beauceronne de gestion faunique inc. (Zec Jaro) déploie son offre de services sur un territoire forestier de 155 kilomètres avec son réseau hydrographique qui comprend 21 plans d’eau (lacs) et 25 kilomètres de rivières et ruisseaux. Ce dernier est doté de 75 kilomètres de chemins forestiers accessibles en véhicule automobile ou en véhicule tout terrain (VTT).