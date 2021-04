COVID-19: ouverture d'une clinique de dépistage à Saint-Georges

Devant l'urgence de la situation et compte tenu des demandes répétées pour cela se fasse, une 3e clinique de dépistage à la COVID-19 ouvrira ses portes en Beauce la semaine prochaine.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, au cours d'une mêlée de presse concernant la situation actuelle du coronavirus sur le territoire du CISSS de Chaudière-Appalaches, qu'il a tenue en début d'après-midi aux installations du CLSC de Beauceville, où se trouve la première des deux cliniques de dépistage de la région. L'autre en opération est à Saint-Benoît-Labre.

La clinique de Saint-Georges prendra place dans les anciens locaux du magasin informatique Visionic, sis sur la boulevard Lacroix, à l'intersection de la Route 204, près du commerce Canadian Tire, a confirmé le pd-g par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard, qui était aussi présent à la rencontre de presse. La date précise d'ouverture n'est toutefois pas encore connue.

Cela permettra sans doute de mieux répondre au message lancé aujourd'hui à la population beauceronne par le ministre Dubé d'accélérer le dépistage compte tenu de la situation qu'il estime être « critique.».

« Je constate que beaucoup de gens arrivent sur le tard pour savoir s'ils ont attrapé la maladie. Venez vous faire dépister le plus rapidement possible », a-t-il dit car c'est la meilleure « arme » pour bien saisir le nombre de cas et évaluer la propagation. « Je crois que les Beaucerons sont en train de prendre conscience de la gravité de la situation car la maladie est plus virulente », a indiqué M. Dubé en substance.

Il a aussi réitéré l'appel de se faire administrer sans rendez-vous le vaccin AstraZeneca, pour lequel l'engouement de la première semaine de disponibilité, est vite retombé presqu'à plat alors que plusieurs doses ne trouvent pas preneur.

Par ailleurs, pour ce qui ait de la vaccination en entreprises, le ministre n'avait pas de nom d"industrie ou de manufacture de la Beauce qui étaient prêtes pour l'instant à prendre le relais en la matière pour une question d'organisation, notamment en ce qui concerne la formation du personnel de vaccination. « On est loin d'être prêt mais j'espère que cela pourra se faire lors de l'annonce de la 2e phase. »

Sur ce dernier aspect, les députés de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, Samuel Poulin et Luc Provençal, ont indiqué que des discussions avaient quand même lieu « depuis des mois » avec des gens d'affaires de la région pour examiner la question.

« Il faut comprendre que c'est toutefois un engagement très important que doivent prendre les entreprises si elles embarquent là-dedans. Elles doivent assurer la vaccination aussi pour l'entourage et être en mesure de pouvoir administrer la 2e dose «, de faire remarquer le député Poulin.

Pour Beauce-Nord, deux entreprises ont jusqu'ici levé la main, a fait savoir Luc Provençal mais aucun des deux élus n'était en mesure de donner un échéancier précis de cette vaccination dans des entreprises de chez-nous.