Yvon Thibodeau quitte la barque du PPC et largue Maxime Bernier

Un des membres-fondateurs du Parti populaire du Canada (PPC) et secrétaire actuel du parti en Beauce, Yvon Thibodeau, vient de laisser l'organisation politique, dont le chef est l’ex-député fédéral de Beauce, Maxime Bernier.

« La page est tournée! J'ai décidé de quitter le PPC! », a titré le principal intéressé sur sa page Facebook pour annoncer publiquement sa décision.

Dans un long plaidoyer, M. Thibodeau explique que c'est en apprenant cette semaine que Maxime Bernier avait rejoint un groupe de politiciens qui sont contre les mesures sanitaires pour lutter contre la COVID-19, contre le confinement, contre le passeport vaccinal et contre le vaccin obligatoire, qu'il avait choisi de quitter le bateau du PPC.

« Considérant que les nouvelles orientations politiques de Maxime entrent en totale contradiction avec les miennes, j’ai donc avec regret avoir dû prendre une des plus importantes décision de toute ma vie, soit celle de quitter le Parti populaire du Canada. Je puis vous assurer que ce n’est pas de gaieté de coeur que j’en suis arrivé à devoir en arriver là », de dire le fidèle organisateur politique.

Yvon Thibodeau avoue qu'il avait déjà considéré laisser les instances Il y a quelques mois, après avoir vu Maxime Bernier féliciter Alexis Cossette-Trudel, l’organisateur d’une marche anti-masque, qui avait eu lieu à Ottawa.

« J’avais pris la décision de remettre ma démission comme secrétaire, car je ne me reconnaissais plus dans ce parti politique. Quelques semaines plus-tard, après une discussion d’environ une heure avec Maxime, j’avais décidé de revenir sur ma décision. Je m’étais rappelé les beaux moments passés lors de la trentaine de cliniques de passeport organisée par Maxime et son équipe », poursuit-il sur sa page Facebook.

Il n'éprouve nullement de regrets d'avoir joint l’équipe de Maxime Bernier ii y a 15 ans « car j’ai eu beaucoup de plaisir à parcourir la Beauce en compagnie de Maxime, et de prendre des milliers de photographies lors des visites dans les usines, les débats, les festivals ou autres activités qui se déroulaient en Beauce. »

« Depuis quelques semaines, plusieurs personnes qui savaient que j’étais proche de Maxime et de sa famille, m’ont interpelé pour me demander ce qui arrivait avec Maxime Bernier ? Des bénévoles et des partisans m’ont affirmé qu’ils ne voteraient plus pour lui, et que lors de la prochaine élection, il était inutile de requérir leur aide comme bénévole », signale M. Thibodeau dans son message Facebook.

« En terminant, je vous avise une autre fois que lors de la prochaine campagne politique fédérale, je ne m’impliquerai dans aucun comité visant à faire élire un(e) candidat(e). Je ne me sentirais pas à l’aise de travailler dans un autre camp que celui dans lequel j’ai oeuvré depuis plus de 13 années, soit celui de Maxime Bernier. Je pense que même si j’ai droit à mon opinion, je considérerais ce geste comme étant une sorte de trahison à l’endroit de Maxime Bernier, et de son père Gilles, deux politiciens qui, il ne faudra jamais l’oublier, ont grandement contribué au développement de la Beauce », de conclure le maintenant ex-secrétaire du Parti populaire du Canada, section Beauce.

EnBeauce.com n'a pas été en mesure de joindre Maxime Bernier pour obtenir ses commentaires.