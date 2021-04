Marguerite Blais présente la Politique nationale pour les personnes proches aidantes

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a présenté ce matin la Politique nationale pour les personnes proches aidantes.

Cette politique nationale qui s'inscrit à la suite de l'adoption de la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, vise à faire reconnaître l'apport des personnes proches aidantes (PPA) à la société québécoise et à mieux les soutenir au quotidien.

Elle a pour objectif de mieux répondre aux besoins diversifiés de ces personnes, et ce, sans égard à l'âge, où à la nature de l'incapacité des personnes qu'elles soutiennent. Elle répond également à la nécessité que le soutien offert s'inscrive dans une approche globale considérant tous les aspects de leur vie, ce pour quoi elle mobilise divers partenaires gouvernementaux et communautaires. Rappelons que cette politique sera suivie, à l'automne 2021, par un plan d'action gouvernemental.

Parmi les grands principes directeurs qui sous-tendent la Politique nationale, soulignons

la reconnaissance de chaque PPA comme une personne à part entière qui doit être traitée avec dignité et sollicitude, dans un souci de bientraitance;

la préservation de la santé et du bien-être des PPA, notamment sur le plan de la précarisation financière et du maintien de l'équilibre de vie;

la reconnaissance de l'expérience et du savoir des PPA et des personnes aidées;

le respect de la volonté et des capacités des PPA quant à la nature et à l'ampleur de l'engagement;

la consolidation des partenariats entre les ministères, les organismes gouvernementaux et les organismes communautaires, tant au niveau national, que régional et local.

« Avec cette première politique nationale, notre gouvernement souhaite instaurer un climat d'écoute, d'attention et de partenariat avec les personnes proches aidantes pour que l'ensemble de la société québécoise se mobilise. Il nous faut renforcer leur pouvoir d'action et reconnaitre chaque personne proche aidante à part entière, qui doit être traitée avec dignité et sollicitude, dans un souci de bientraitance. Nous voulons également préserver leur santé et leur bien-être afin qu'elles puissent maintenir la meilleure qualité de vie possible. Il est crucial pour nous de reconnaître l'expérience et les savoirs des personnes proches aidantes au même titre que la personne aidée », a conclu la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais