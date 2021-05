André Lamontagne devient responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, devient ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

L'annonce a été faite aujourd'hui par le premier ministre, François Legault, à la suite de la démission, hier, de la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx.

M. Lamontagne est déjà responsable de la région du Centre-du-Québec.

De même, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, sera désormais ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, en plus de la région de Lanaudière.

Les responsabilités économiques que détenait la députée de Côte-du-Sud seront prises en charge par Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, ainsi que par Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.

« Je remercie André Lamontagne et Caroline Proulx d’avoir accepté ces nouvelles responsabilités. J’ai pleinement confiance que les régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent auront tout le soutien nécessaire pour continuer à se développer. Les régions sont importantes pour mon gouvernement. Vous pouvez compter sur nous pour les aider à prospérer. Merci aussi à Pierre Fitzgibbon et à Lucie Lecours de prendre une charge plus élevée. Nous avons une équipe économique solide », a indiqué François Legault dans un communiqué de presse.

La ministre Proulx a démissionné de ses fonctions mardi, alors que de nouvelles allégations pour harcèlement psychologique au travail se sont ajoutées à son dossier de relations de travail tendues avec des employés récents et passés.