Investissements de près de 240 000 $ pour trois projets de sentiers dans Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord Luc Provençal, a annoncé des investissements de plus de 240 000 $ pour trois projets dans Beauce-Nord.

Ces investissements ont pour but d’améliorer l’accessibilité aux sentiers et aux sites de pratiques et d’activités de plein-air.

Parmi ces trois projets, près de 131 000 $ iront à la municipalité de Saint-Elzéar pour la mise à niveau des sentiers du Mont Cosmos.

En ce qui concerne les deux autres investissements annoncés, c’est près de 73 800 $ qui iront au Sentier du ruisseau de Beauceville et plus de 38 343 $ qui seront destinés au Sentier pédestre de la Ville de Sainte-Marguerite.

« L’annonce d’aujourd’hui me tient particulièrement à cœur. Grâce à ces importants investissements dans trois localités de ma communauté, l’accès aux activités récréatives, physiques et sportives est une fois de plus bonifié pour les citoyens et citoyennes des MRC Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche. », a mentionné, le député Luc Provençal, par voie de communiqué.