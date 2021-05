Une première dose de vaccin pour le député Samuel Poulin

Après avoir reçu sa toute première dose de vaccin contre la COVID-19, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a lancé un appel aux jeunes de la région, et d'ailleurs aussi, de se prêter à l'exercice d'immunisation.

« C'est rapide, c'est facile, ça fait pas mal et en même temps, c'est la liberté retrouvée que l'on souhaite tous le plus rapidement possible », a-t-il indiqué à la presse régionale devant Le Georgesville après sa vaccination. « Je ne trouve pas d'autres mots pour exprimer comment je me sens que celui d'être ému. »

Selon l'élu, 60% des jeunes de la région, de 18 à 35 ans, ont pris rendez-vous ou ont déjà reçu le vaccin pour une première fois, ce qui augure bien pour l'atteinte de l'objectif de 75% de la population adulte vaccinée à la Fête nationale.

Samuel Poulin s'est montré également très satisfait du fonctionnement du centre de vaccination de Saint-Georges. « On a une organisation incroyable », a-t-il fait savoir à la responsable du site, Cary Paquet, qui se trouvait à ses côtés.

Par ailleurs, compte tenu de la baisse du nombre de nouveaux cas en Beauce au cours de la dernière semaine, le député espère que la région pourra obtenir des mesures de déconfinement lors de l'annonce du premier ministre François Legault demain. « On est sur la bonne voie », de conclure M. Poulin.