Luc Provençal dresse un bilan positif pour Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, dresse un bilan positif de la dernière session parlementaire qui vient de se terminer à l'Assemblée nationale ainsi que des importantes annonces qu'il a effectuées pour la circonscription depuis le début de l'année.

Mais, dans son communiqué de presse, il a avant tout tenu à souligner les efforts de tout un chacun en regard du combat contre la COVID-19.

« Élèves, étudiants, parents, personnel de l’éducation et de la santé, travailleurs, commerçants, entrepreneurs industriels et agricoles sans oublier les organismes communautaires, je suis fort conscient des sacrifices demandés pour le bien-être de notre communauté beauceronne, de notre Québec. Vous avez relevé ce défi avec résilience, détermination, empathie et respect des mesures. Vous méritez mon admiration et respect », a souligné Luc Provençal.

Il a aussi fait la nomenclature des nombreux projets qui ont cheminé ou se sont concrétisés au cours des derniers. Les voici:

► Plus de 33 000$ (en collaboration avec le député de Beauce-Sud) pour attribuer des bourses « spéciales » pour les finissants 2020-2021 dans nos deux circonscriptions.

► Plus de 35 000$ pour la requalification de deux églises (Saint-Séverin et St-Lambert-de-Lauzon).

► 38 nouveaux logements sociaux et abordables dans Beauce-Nord (24 nouveaux à Saint-Bernard et 14 de plus à Tring-Jonction).

► Investissement de plus de 95 000 $ pour la réalisation de trois projets de coopération intermunicipale à Beauceville et en MRC de La Nouvelle-Beauce.

► Investissement de plus de 240K, via le PSSPA, à Sainte-Marguerite, Beauceville et Saint-Elzéar.

► Investissement (Québec-Canada) de plus 1M$ à Saints-Anges pour le réaménagement et à la mise aux normes d'infrastructures sportives et récréatives.

► investissement de 1,5M$ pour prolongement du réseau de gaz naturel à Saint-Elzéar et Vallée-Jonction.

► « Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises » (PAUPME) - volet « Aide aux entreprises en régions en alerte maximale » (AERAM) : Autre bonification du programme à hauteur de 500 000$ au CLD Robert-Cliche (total de plus de 1.8M$) et à Développement économique Nouvelle-Beauce (total de 1.5M$).

► Investissement de 2,8 M$ pour le nouveau centre administratif du CSSBE à Sainte-Marie.

► Plus de 3,1 M$ pour le nouveau centre administratif régional de la MRC de La Nouvelle-Beauce à Ste-Marie.

► Investissement 45M$ pour Internet haute-vitesse en Chaudière-Appalaches (Incluant sept communautés de la Nouvelle-Beauce). Annonce à venir pour Robert-Cliche.

M. Provençal rappelle aussi que plusieurs milliers de dollars supplémentaires ont été versés aux organismes de la région pour soutenir les activités et missions de chacun via une bonification exceptionnelle du programme « Soutien à l’action bénévole » en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le député se consacre aussi à la poursuite des travaux avec les élus locaux, promoteurs, et industriels concernés pour la réhabilitation du réseau ferroviaire entre Vallée-Jonction et Thetford, de même qu'au dézonage de 14,3 hectares pour le nouveau secteur industriel de Sainte-Marie, à proximité de l’A-73.

L'élu de Beauce-Nord espère également qu'il pourra bientôt côtoyer ses commettants en « présentiel » en fonction de l’avancement de la vaccination.