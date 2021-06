Près de 2 M$ pour soutenir les infrastructures dans 18 municipalités de Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, ont annoncé qu'une somme de 1 965 187 $ aidera 18 municipalités de la circonscription à réaliser des travaux d’amélioration de leurs infrastructures municipales et communautaires. Cela dans le cadre du tout nouveau Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM).

« Je suis très fière de lancer ce tout nouveau programme, le PRABAM, qui permettra de soutenir la vitalité économique et sociale dans les municipalités de 5 000 habitants et moins. Ce sont 90 M$ que nous investissons dans nos régions pour améliorer les infrastructures municipales et communautaires », a indiqué la ministre Andrée Laforest.

Présenté par le gouvernement du Québec le 17 juin, ce programme vise à encourager la vitalité économique et sociale dans les régions, notamment dans les plus petites municipalités. Par conséquent, grâce à cette aide financière les municipalités pourront, sur une période de deux ans, procéder à des travaux de rénovation, de réfection, de mise aux normes, d’agrandissement ou de construction de leur hôtel de ville, caserne de pompiers, garage et entrepôt municipaux ainsi que de leur centre et salle communautaire.

« Encore un fois, notre gouvernement démontre sa volonté à soutenir les régions et les plus petites communautés. Ce nouveau programme facilitera la réalisation de projets pour plusieurs bâtiments municipaux dans Beauce-Nord. Au final, c’est l’ensemble des citoyens qui en profitera », a ajouté le député Luc Provençal.

Notons que les sommes réservées pour le PRABAM sont inscrites dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031, qui prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Voici les sommes accordés à chacune des 18 municipalités :

- Frampton : 102 866 $

- Saints-Anges : 99 640 $

- Vallée-Jonction : 114 390 $

- Saint-Elzéar : 129 988 $

- Sainte-Marguerite : 99 916 $

- Sainte-Hénédine : 104 500 $

- Scott : 129 967 $

- Saint-Bernard : 128 863 $

- Saint-Isidore : 141 173 $

- Saint-Victor : 126 805 $

- Saint-Alfred : 75 000 $

- Saint-Odilon-de-Cranbourne : 104 372 $

- Saint-Joseph-de-Beauce : 179 374 $

- Saint-Joseph-des-Érables : 75 000 $

- Saint-Jules : 75 000 $

- Tring-Jonction : 105 370 $

- Saint-Frédéric : 97 963 $

- Saint-Séverin : 75 000 $

Total pour Beauce-Nord : 1 965 187 $.