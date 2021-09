Rentrée parlementaire: entrevue vidéo avec le député Luc Provençal

Voir la galerie de photos

Les travaux parlementaires ont repris à l'Assemblée nationale du Québec et EnBeauce.com a profité de l'occasion pour s'entretenir avec le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

D'entrée de jeu, il a tenu à transmettre un message de sympathies et aussi de soutien aux familles et personnes qui ont été éprouvées par le tragique incendie, survenu le 20 septembre chez Bois ouvré Beauceville, qui a fait trois morts et cinq blessés.

Lors de cet entretien, il est aussi question de la piste cyclable, dans sa portion Beauce-Nord, une infrastructure qui lui tient toujours à coeur compte tenu de son implication dans le dossier alors qu'il était maire de Beauceville et préfet de la MRC Robert-Cliche. Un sentier dont il espère qu'il sera complété avant longtemps et pour lequel il met tous les efforts nécessaires à son développement final.

Il est aussi question dans cet échange de la revitalisation de Beauceville, du pont de Saint-Joseph, de la voie ferrée entre Vallée-Jonction et Tring-Jonction de même que d'un projet de stationnement incitatif à Sainte-Marie

Au sein de l'Assemblée nationale, Luc Provençal continue d'assumer la présidence de la Commission de la santé et des services sociaux, en plus d'être membre de la Commission de l’aménagement du territoire depuis le printemps dernier, des fonctions qui lui procurent passablement de pain sur la planche, avoue-t-il.

Au chapitre législatif, il portera une attention particulière au projet de loi de la ministre Marguerite Blais sur la maltraitance des aînés.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.