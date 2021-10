Un sursis de 30 jours pour les travailleurs de la santé non-vaccinés

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que les travailleurs du réseau de la santé qui ne sont pas convenablement vaccinés auront un sursis de 30 jours pour rectifier leur situation.

La première date était le 15 octobre, mais le gouvernement du Québec a constaté que la décision la plus responsable était de la repousser au 15 novembre. Actuellement, 96 % du personnel a reçu au moins une dose, mais il n’en reste pas moins que 22 000 travailleurs ne sont toujours pas convenablement vaccinés.

« Quand on additionne le départ potentiel des non-vaccinés aux personnels déjà manquants, on se retrouve à ajouter une pression qui est beaucoup trop forte sur notre réseau et surtout sur les travailleurs de la santé qui sont vaccinés et qui sont au front depuis plusieurs mois. Je crois que si l’on continue comme ça on va foncer dans un mur. Comme ministre de la Santé avec mon équipe, j’ai la responsabilité de protéger la santé de tous les Québécois, mais aussi de notre réseau. Le risque en ce moment est trop élevé. Ça serait irresponsable de jouer aux dés avec la santé des Québécois », explique M.Dubé.

Par exemple, la sous-ministre, Dre Lucie Optrny a indiqué que dans les centres hospitaliers, cela représenterait 600 lits de courtes durées supplémentaires qui seraient fermés au Québec, 35 salles d’opération, alors que déjà 80 salles sont indisponibles sur une capacité totale de 470 en temps normal. À la DPJ et en santé mentale, on remarquerait des réductions de services importants. Près de 35 % des CHSLD subiraient une baisse marquante des soins. La moitié des régions auraient de manière significative moins de personnels pour les soins à domiciles.

Nouvelles conditions

Par contre, de nouvelles mesures se sont ajoutées avec ce nouvel échéancier. Les personnes qui ne seront pas doublement vaccinées d’ici les 30 prochains jours ne recevront pas de primes Covid de 4 % et 8 % en plus du 15 000 $ qui avait été promis. Également, tous les travailleurs nouvellement recrutés ou qui le seront dans les prochains jours devront obligatoirement être adéquatement vaccinés. Autant au secteur public qu’au privé, ils devront être minimalement testés 3 fois par semaine à compter de ce lundi.

« On veut entre autres donner une dernière chance aux non-vaccinés un temps supplémentaire pour se faire vacciner à la lumière des informations que l’on a eues cette semaine », termine le ministre.

Le ministre de la Santé assure qu’ils font tout pour recruter plus d’infirmières et membres professionnels de la santé pour stabiliser le réseau. Il espère pouvoir débuter dans les prochaines semaines la vaccination des enfants de 5 à 11 ans.