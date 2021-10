Saint-Victor: une plaque pour honorer l'implication de Normand Lapointe

Une plaque rendant hommage à Normand Lapointe, député fédéral de Beauce de 1980 à 1984, a été inaugurée mercredi dernier par la Municipalité de Saint-Victor et les Festivités Western de Saint-Victor.

Normand Lapointe est natif de Saint-Victor et a représenté la Beauce à la Chambre des Communes alors que Pierre Elliott Trudeau était premier ministre du Canada. Cette plaque souligne son importante implication dans la communauté et au sein du gouvernement où il a, entre autres, eu la responsabilité de secrétaire parlementaire au ministère du Travail et a siégé sur le comité de l’agriculture.

Le maire Jonathan V. Bolduc a indiqué qu'il est primordial, pour le conseil municipal, de souligner les bâtisseurs, « car on leur doit notre avancement collectif. Lapointe s’est toujours donné pour les autres, il est pour moi un mentor. Comme député, il a fait énormément progresser Saint-Victor, il a soutenu nos entreprises et nos organisations comme les Festivités Western. Normand Lapointe a laissé une marque indélébile dans notre communauté qui se voit encore de nos jours, et en ce sens, on voulait lui rendre un hommage tout aussi permanent. »

Durant son mandat de député fédéral, le Victorois a accompagné les entrepreneurs de la région pour leur permettre d’obtenir des contrats fédéraux notamment dans l’industrie du vêtement. Il a aussi fait des démarches pour que la région obtienne sa part de subventions disponibles. Pour Saint-Victor, c'est notamment la Fondation Aube Nouvelle et les Festivités Western qui ont pu se développer sur le long terme alors qu'ils en étaient à leurs premières années.

« Bien du temps a passé depuis le mandat en politique fédérale où M. Lapointe s’est fait élire, mais la marque qu’il aura laissée auprès de la Beauce et plus particulièrement à Saint-Victor se fait toujours sentir aujourd’hui. Nous pouvons toujours profiter des efforts qu’il aura apportés par le passé, qui pourvurent les Festivités Western des installations toujours présentes de nos jours, comme le saloon et la grange », d'ajouter Gabriel Cliche, président des Festivités Western.

La plaque a donc été installée à l’extérieur du Saloon Desjardins, près de l’entrée principale.