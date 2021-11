Les députés de Beauce soulignent l'arrivée d'un nouveau cardiologue

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ainsi que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont accueilli le docteur Joseph El-Khoury, un cardiologue nouvellement arrivé à l'Hôpital de Saint-Georges.

« Avec mon collègue et ami, Luc Provençal, député de Beauce-Nord, nous avons travaillé fort au cours des derniers mois en collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches, afin de sécuriser ce poste de cardiologue au sein de l'unité en cardiologie de notre hôpital », a précisé Samuel Poulin dans une publication Facebook écrite pour l'occasion.



Le Dr Joseph El-Khoury est le troisième spécialiste à se joindre à l'équipe déjà en place. Les députés ont soutenu son dossier d'immigration afin qu'il puisse s'installer ici. Ils soulignent sa gentillesse, sa bonne humeur et sa détermination à venir vivre au Québec et en Beauce.