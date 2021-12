Le député de Beauce revient sur la dernière session parlementaire

La dernière session parlementaire de l’année vient de se terminer pour recommencer en janvier. Le député de Beauce, Richard Lehoux se dit fier d’avoir livré bataille sur les dossiers importants pour la population de son comté.

Le caucus conservateur dont fait parti M.Lehoux a demandé des comptes au gouvernement de Justin Trudeau sur le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, la crise du logement, la pénurie de main-d’œuvre au Québec, l’inflation galopante et sur l’importance de sécuriser les frontières et de produire au pays les équipements médicaux.

Richard Lehoux s’est fait entendre sur le dossier de la main-d’œuvre étrangère qui est très importante pour les entreprises de la Beauce. Il a fait remarquer aux ministres fédéraux concernés que les délais déraisonnables et les flagrants problèmes de communication entre les ministères pénalisent les entreprises.

« La session parlementaire a été courte, mais très intense. L’équipe conservatrice était présente pour défendre les intérêts des Québécoises et des Québécois qui ont été exclus des politiques de ce gouvernement. C’est le temps d’adresser les enjeux qui ont de réels impacts dans la vie quotidienne des gens, comme le coût de la vie. Devenir propriétaire n’a jamais été aussi difficile que présentement. Et que dire du coût du panier d’épicerie ? Il faut que Justin Trudeau arrive avec un plan crédible et nous continuerons de le talonner jusqu’à ce qu’il le fasse », conclut le député de Beauce.