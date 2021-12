Le député de Beauce-Sud est bien perçu par ses collègues parlementaires

Voir la galerie de photos

Le député de Beauce-Sud fait bonne figure auprès de ses collègues parlementaires. En effet, selon le sondage du journal La Presse, Samuel Poulin est nommé dans trois catégories sur dix, soit Étoile montante, Meilleure représentant de sa circonscription et Le plus bel esprit sportif.

EnBeauce.com s’est entretenu avec lui pour discuter de ce sondage qui reflète comment il est perçu par ses collègues, et ce de tous les partis.

Depuis 2016, La Presse envoie aux représentants du parlement un questionnaire. Cette année, près du 2/3 des 125 députés ont répondu. Il se veut impartial, car pour chaque catégorie ils doivent nommer un député de leur parti, puis d’un autre.

M. Poulin a été classé en cinquième dans la catégorie Étoile montante, deuxième dans Meilleur représentant de sa circonscription et quatrième dans Le plus Bel esprit sportif.

La nomination dont il est le plus fier est celle de meilleur représentant et cela fait trois années de suite qu’il s’y retrouve.

« Moi, j’ai toujours dit, peu importe les fonctions que le premier ministre veut bien me confier avec les contraintes et les enjeux qu’il y a, le premier devoir que j’ai c’est de représenter les gens de Beauce-Sud à l’Assemblée nationale », nous dit-il.

Le député indique que la population ne voit pas toujours le travail qui est fait et que cela lui « fait chaud au cœur » lorsque des gens viennent le remercier. Il considère que seulement 10 % des dossiers sur lesquels il travaille sont présentés dans les médias.

Samuel Poulin tente le plus possible d’être présent dans son comté et n’a pas l’intention de cesser son travail afin de défendre les intérêts des Beaucerons.

Pour en savoir plus, écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo accordée par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, à EnBeauce.com.